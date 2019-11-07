Президент звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Богдана Тиводара з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки та призначив керівників управлінь спецслужби в шести областях.

Відповідні укази №813/2019 - №819/2019 опубліковані на сайті глави держави.

“Звільнити Тиводара Богдана Михайловича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України”, - зазначається в указі №813/2019.

Водночас Президент призначив Анатолія Денисенка начальником управління СБУ y Вінницькій області; Павла Данюкова - у Волинській області; Сергія Заяця - в Івано-Франківській області; Євгена Борзілова - в Полтавській області; Юрія Борейчука - в Тернопільській області та Сергія Криворучка - в Херсонській області.

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Разом з тим указом №820/2019 глава держави звільнив Андрія Олійника з посади начальника управління СБУ у Дніпропетровській області.