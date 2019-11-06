Зеленський поїхав на Харківщину представляти главу ОДА
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський відбув з робочою поїздкою до Харківської області.
Про це повідомляється на сайті глави держави.
“У Харкові глава держави ознайомиться з виробничими потужностями ДП “Завод імені В. О. Малишева”, - ідеться в повідомленні.
Крім того, Президент візьме участь у робочій нараді з проблемних питань діяльності ДК “Укроборонпром” і представить новопризначеного голову Харківської обласної державної адміністрації.