Нові судді КСУ склали присягу

Новопризначені судді Конституційного суду України Галина Юровська і Петро Філюк склали присягу.

На церемонії у вівторок, 5 листопада, судді зачитали присягу та скріпили її особистими підписами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Після цього голова КСУ Олександр Тупицький вручив їм суддівські мантії, нагрудні знаки і посвідчення судді Конституційного суду України.

Участь у спеціальному пленарному засіданні КСУ взяли Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і голова Верховного суду Валентина Данішевська.

Під час свого виступу голова ВС зазначила, що уже на початку наступного року З’їзд суддів обере за своєю квотою третього суддю КСУ.

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“Ми розуміємо, що наша відповідальність є ще за одне вільне крісло, і ми обіцяємо, що на початку наступного року ми оберемо ще одного суддю Конституційного суду”, - сказала вона.

Як повідомлялося, на ХVІІ позачерговому з’їзді суддів України, який відбувся 29-30 жовтня, за результатами таємного голосування призначено двох суддів КСУ – Петра Філюка та Галину Юровську.