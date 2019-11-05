Нові судді КСУ склали присягу
На церемонії у вівторок, 5 листопада, судді зачитали присягу та скріпили її особистими підписами, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Після цього голова КСУ Олександр Тупицький вручив їм суддівські мантії, нагрудні знаки і посвідчення судді Конституційного суду України.
Участь у спеціальному пленарному засіданні КСУ взяли Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і голова Верховного суду Валентина Данішевська.
Під час свого виступу голова ВС зазначила, що уже на початку наступного року З’їзд суддів обере за своєю квотою третього суддю КСУ.
“Ми розуміємо, що наша відповідальність є ще за одне вільне крісло, і ми обіцяємо, що на початку наступного року ми оберемо ще одного суддю Конституційного суду”, - сказала вона.
Як повідомлялося, на ХVІІ позачерговому з’їзді суддів України, який відбувся 29-30 жовтня, за результатами таємного голосування призначено двох суддів КСУ – Петра Філюка та Галину Юровську.