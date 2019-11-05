Йованович: Ми прагнули заохотити Луценка працювати, а він на це не зважав

Колишньому генпрокурору Юрію Луценку не подобалося, що посольство США постійно закликало його до очищення Генпрокуратури, вважає експосол Марі Йованович.

Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на текст свідчень колишнього посла США в Україні Марі Йованович у Палаті представників у рамках розслідування щодо процедури імпічменту.

«Гадаю, панові Луценку не подобалось, що посольство продовжувало закликати до очищення Генпрокуратури. Коли він прийшов на посаду, у нього було три цілі: реформа Генпрокуратури, покарання відповідальних за вбивства невинних людей на Майдані під час Революції Гідності й розслідування відмивання коштів, щоб повернути більше 40 мільярдів доларів, які колишній президент та його підручні вивели. Жодне з цього не було виконано», - зазначила Йованович.

За її словами, американці прагнули заохотити Луценка працювати в цьому напрямку - «а він, насправді, на це не зважав».

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«Він хотів, щоб посольство США організувало зустріч з генеральним прокурором, з директором ФБР та іншими. Він заявляв, що має для них важливу інформацію… Ми не організовуємо зустрічі перших осіб, на яких керівник іноземної установи може надати інформацію члену кабінету США, яка може бути правдивою, а може й ні», - наголосила дипломат.

Йованович додала, що американці продовжували закликати Луценка зустрітися з аташе з юридичних питань при посольстві.

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«Він не хотів ділитись цією інформацією. Тепер я розумію, що це була неправдива інформація щодо мене… Що я дала йому перелік осіб, яких не можна переслідувати, перелік недоторканних», - розповіла експосол.