"Руху опору капітуляції" презентував альтернативний план встановлення миру в Україні

Стратегічна рада "Рух опору капітуляції" презентувала "Українську доктрину безпеки та миру", яка містить альтернативний план мирного врегулювання та стратегічні напрямки забезпечення сталої безпеки України.

Презентація відбулася в Українському кризовому медіацентрі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це фундаментальний документ, в якому є кілька частин. Перша частина це фактично диспозиція сторін, або кваліфікація обставин, подій, ситуацій, які ми маємо. Друга частина це, власне кажучи, план мирного врегулювання. Але план мирного врегулювання не такий, який суперечить Конституції, законодавству України, міжнародному праву і міжнародним стандартам… Далі є блок санкційний, блок консолідованої претензії, і далі такі магістральні стратегічні пріоритети для української влади, на чому потрібно базуватися, аби Україна отримала сталий мир і сталу безпеку", - розповів під час презентації співкоординатор РОК Михайло Басараб.

Дипломат та ексміністр закордонних справ України (2007-2009) Володимир Огризко зазначив, що нагальною потребою нинішньої влади є розуміння того, що з Москвою у нас будуть ігри або нарівні або в піддавки, тому що це та країна, яка не може функціонувати інакше.

"Будь-який мир може бути лише на справедливій основі. Мир, який укладається під тиском, є початком підготовки до нової війни… Ми не можемо ставити обидві країни в одну і ту саму рамку, на одні й ті самі шальки терезів. Є країна-агресор, яка вчинила акт збройної агресії, і є країна - жертва цієї агресії. Тому коли нам розповідають, що обидві сторони зобов’язані, це нонсенс з точки зору міжнародного права і здорового глузду", - сказав він.

Документ написали авторитетні українські дипломати.

Доктрина складається з п'яти розділів: Кваліфікація збройної агресії Росії як тяжкого міжнародного злочину; Український план мирного врегулювання; Посилення міжнародних санкцій; Консолідована претензія України до Росії; Стратегія для зміцнення обороноздатності України.

Документ підписали відомі політики, науковці й дипломати Володимир Василенко, Роман Безсмертний, В‘ячеслав Брюховецький, Михайло Гончар, Йосиф Зісельс, Сергій Квіт, Данило Лубківський, Володимир Огризко.

Ознайомитися з документом можна тут.