“Влада розбещує”: група "Першого грудня" звернулась до керівництва держави

Ініціативна група "Першого грудня" застерігає керівництво України від фатальних помилок, які становлять загрозу збереженню самостійної держави та гарантуванню її безпеки.

Про це йдеться у зверненні Групи.

"Нинішнє українське керівництво сконцентрувало у своїх руках величезну владу, і ніхто не може бути певним, чим це обернеться для країни. В ідеальному випадку така концентрація влади могла б дати для України цивілізаційний ривок, що його народ уже вочевидь зачекався. Проте, з іншого боку, ніхто не скасував справедливість відомої приказки: “Влада розбещує. Абсолютна влада розбещує абсолютно”. Ми остерігаємо українське керівництво від самовпевненості, що їх ця закономірність не стосується", - йдеться у зверненні.

Окрім того, підкреслюється у зверненні, нова керівна команда звела "комунікацію з народом до граничного мінімуму, приймаючи всі рішення кулуарно, а то й, можливо, потаємним кабінетом".

На переконання підписантів звернення, дуже тривожним є той факт, що Президент країни сприйняв маніфестації під гаслом “Ні – капітуляції!” як акції, проплачені його політичними опонентами, не відчувши в них реальної стурбованості громадян, що охопила всю Україну.

"Цей факт засвідчує, що Президент Володимир Зеленський, на жаль, слабо розуміє прагнення громадян застерегти його від фатальних помилок і до того ж схильний ображатися. Проте існує правило: що більше політик ображається, то легше ним маніпулювати", - йдеться в тексті.

Підтримуючи пошуки керівництва держави у справі встановлення миру, Група застерігає від “миру” за будь-яку ціну.

"Народ платить високу ціну за свою незалежність і має право знати, що їй загрожує. Це – давній принцип римського права: quod omnes tangit (“те, що стосується всіх, має бути схвалено всіма”). Порушенням цього правила керівна еліта або улягає сторонній силі, або взагалі виводить країну за межі європейського правового поля", - вважають в Групі.

У зверненні йдеться, що у цей час суспільству потрібне керівництво, яке його шануватиме й захищатиме, а керівництву – народ, який його розумітиме й стоятиме за нього горою.

"Таку обопільну довіру досягають лише правдою, хоч якою гіркою вона була б, і чесністю та прозорістю рішень, про які має подбати передусім влада", - наголошують автори звернення.

У Групі заявляють, що настав час владі визнати силу й важливість професіоналів.

У зверненні автори вказують також ще на низку помилок нинішньої влади. Зокрема, немає прогресу на шляху встановлення верховенства права: "Що натомість видно неозброєним оком – це спроби підмінити його вибірковим правосуддям".

Також вказується на неповагу до гуманітарних цінностей та захисту гідності людини.

"У своїй переважній більшості владна еліта відвернулася від гуманітарної сфери, принижуючи тим самим її роль і не усвідомлюючи, що в ній – джерело нашої духовної сили. Проте ще більше приголомшує те, що національну сліпоту та етичну нечутливість виявляють окремі групи шоу-бізнесу, мистецькі колективи і глядацький корпус України, які не розрізняють пародію і збезчещення, законний гонорар і елементарну продажність", - йдеться у зверненні.

Звернення підписали учасники Ініціативної групи “Першого грудня”: В’ячеслав Брюховецький, Іван Дзюба, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків.

Ініціативна група “Першого грудня” — об'єднання, створене у 20-ту річницю референдуму за незалежність України відомими інтелектуалами та громадськими діячами.