Для України п’яти напрямків співпраці з НАТО замало - Климпуш-Цинцадзе

Голова Комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що уряд України має розширити кількість пріоритетних напрямків співпраці з НАТО з огляду на виклики воєнного часу та серйозну трансформацію в секторі безпеки і оборони.

Про це вона заявила в інтерв'ю"Сегодня" у відповідь на запитання про анонсований міністром оборони Андрієм Загороднюком новий формат співпраці Альянсу з Україною

"Це зміна формату співпраці Альянсу з усіма країнами-партнерами. Україна має шанс стати першою. У рамках цього підходу будуть пріоритезуватися всі завдання, які є в діалозі між країною і Альянсом. На даний момент Україні пропонують визначитися з п’ятьма пріоритетами. Як на мене, для нас великим завданням є те, щоб аргументувати і пояснити, що п’ятьох пріоритетів для нас замало", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

На її думку, якщо йдеться про п'ять пріоритетів для кожної країни-партнера, то для України, яка має на меті ПДЧ і членство, яка зайшла в серйозний трансформаційний процес у секторі безпеки і оборони, цього точно недостатньо.

"І плюс маємо виклики війни. Наприклад, питання розмінування точно не стоїть для багатьох інших країн-партнерів НАТО. І це означає, що для нас зараз є завдання (і я хотіла би це почути від уряду, як вони це бачать) розширення кількості цих пріоритетів", - вважає голова профільного комітету.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр-міністр Дмитро Кулеба на спільному із заступником генсекретаря НАТО Беттіною Каденбах брифінгу 31 жовтня заявив, що Україна планує продовжувати співпрацю з Північноатлантичним альянсом за п’ятьма стратегічними напрямками. Зокрема, йдеться про реформу сектору оборони та безпеки, розвиток демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони, професійну освіту та фаховий розвиток військових і цивільного персоналу, розвиток національної стійкості та безпека людини.