Комітет з нацбезпеки проведе виїзне засідання в Золотому - Арахамія

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 5 листопада проведе виїзне засідання у Золотому Луганської області.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу", член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас у вівторок (5 листопада, - ред.) засідання нашого комітету в Золотому. Ми беремо весь комітет з національної безпеки і оборони", - повідомив Арахамія.

Як повідомлялося, 29 жовтня о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці розведення у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

У середу, 30 жовтня, командування ООС ввело в районі проведення операції Об’єднаних сил режим "жовтий", який передбачає спеціальні повноваження для військовослужбовців та правоохоронців і водночас обмеження для цивільного населення.

Передбачено, що загалом процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.