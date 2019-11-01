Запобіжний захід Дубневичу обиратимуть завтра - суд узяв перерву

Вищий антикорупційний суд оголосив перерву у засіданні щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Ярославу Дубневичу до 11:30 год 2 листопада.

Відповідне рішення оголосила слідча суддя Катерина Широка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Суд по справі оголошує перерву на стадії дослідження доказів, ще залишається дослідити 2 томи доказів, до суботи, 2 листопада, 11:30 год", - сказала суддя.

Як повідомляв Укрінформ, у ході судового засідання 1 листопада дев’ять народних депутатів, серед яких Віктор Бондар, Ігор Палиця, Тарас Батенко, Анатолій Урбанський, Віктор Балога, заявили про готовність взяти Дубневича на поруки. Водночас прокурор САП Віталій Пономаренко заявив клопотання про обрання Дубневичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 93 млн грн.

31 жовтня, Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури щодо притягнення Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. За версією слідства, народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету ПАТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення становили, згідно з експертизою, понад 93 млн грн.

Дубневич підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).