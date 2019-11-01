У Гончарука є лише один штатний радник

У Прем'єр-міністра України є один штатний радник та 14 радників на громадських засадах.

Такі дані надали кореспонденту Укрінформу у Секретаріаті Кабміну у відповідь на інформаційний запит.

“Штатним радником Прем’єр-міністра України Гончарука О.В. є Сікора Оксана Миколаївна”, - зазначили в уряді, посилаючись на інформацію департаменту кадрового забезпечення Секретаріату КМУ.

Окрім того, у Гончарука є 14 радників на громадських засадах: керівник програми «Регіональний розвиток» аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Юрій Голик, політолог Володимир Головатенко, менеджери проєктів в Офісі ефективного регулювання BRDO Яна Горюнова та Світлана Котляревська, юрист, експерт у сфері аграрного бізнесу Андрій Заблоцький. Також це юрист-міжнародник Олексій Дорогань, експерт з аналізу державної політики Роман Кобець, колишній представник Центрального офісу реформ при Мінрегіоні Іван Лукеря, колишній народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олексій Мушак, керуючий партнер Адвокатського об'єднання «Адвокатська фірма «Пукшин і партнери» Олександр Пукшин, економіст Олександр Роднянський (син продюсера Олександра Роднянського), один з партнерів компанії “Hillmont Partners” Джеймс Харт.

Серед радників глави уряду на громадських засадах - Сергій Дугін та Олександр Зінкін.