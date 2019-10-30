САП кличе на допит всіх членів фінкомітету Ради

САП кличе на допит всіх членів фінкомітету Ради

Укрінформ
Керівник САП Назар Холодницький заявив, що дійсно підписав повістки про виклики на допити всім членам фінансового комітету Верховної Ради.

Про це він повідомив у коментарі журналістам, передає кореспондент Укрінформу.

"Дійсно, мною сьогодні було підписано повістки про виклик всім членам фінансового комітету, незалежно від фракції. Повістки такі всім були сьогодні вислані. Тепер кожен з них, якщо, зокрема, не виходить із часом, може зв'язатися із прокурором, бо телефон вказаний у повістці, і може домовитися про конкретний час (допиту — ред.). Ми готові піти на зустріч по конкретному часу, щоб не відривати депутатів від їхньої роботи", - сказав Холодницький.

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Як повідомлялося, САП порушила кримінальну справу за фактом можливого отримання хабаря у розмірі 30 тисяч доларів чинними народними депутатами за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем ("майданчики Яценка" - ред.) під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики проти законопроєкту №2047-д про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.

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