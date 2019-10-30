ЦВК завершила перерахунок голосів у 198-му окрузі

Центрвиборчком завершив повторний підрахунок голосів виборців на 21 дільниці одномандатного виборчого округу №198 у Черкаській області.

Про це інформує пресслужба ЦВК.

“29 жовтня Центральна виборча комісія під головуванням Олега Діденка після перерви продовжила роботу в режимі засідання. Під час цього засідання Комісія на виконання судових рішень здійснила повторний підрахунок голосів виборців ще на шести виборчих дільницях одномандатного виборчого округу №198”, - ідеться в повідомленні.

У ЦВК нагадали, що 28 жовтня комісія здійснила повторний підрахунок голосів на 15 виборчих дільницях.

Таким чином, загалом Центрвиборчком завершив здійснювати повноваження окружної виборчої комісії ОВО №198 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року щодо повторного підрахунку голосів виборців на 21 дільниці. По завершенню підрахунку члени ЦВК підписали відповідні протоколи.

“При цьому комісія виявила окремі розбіжності, які суттєво не впливають на підсумки голосування в цьому окрузі. Всі вони будуть ретельно опрацьовані перед вчиненням Комісією подальших дій щодо встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в ОВО №198”, - розповіли в ЦВК.

Як повідомлялося, народним депутатом, обраним в ОВО №198 на позачергових парламентських виборах 21 липня, ЦВК зареєструвала Сергія Рудика.

28 серпня це рішення скасовано в судовому порядку. Результати виборів в 198-му окрузі досі не встановлені.