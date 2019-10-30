ЦВК завершила перерахунок голосів у 198-му окрузі

ЦВК завершила перерахунок голосів у 198-му окрузі

Укрінформ
Центрвиборчком завершив повторний підрахунок голосів виборців на 21 дільниці одномандатного виборчого округу №198 у Черкаській області.

Про це інформує пресслужба ЦВК.

“29 жовтня Центральна виборча комісія під головуванням Олега Діденка після перерви продовжила роботу в режимі засідання. Під час цього засідання Комісія на виконання судових рішень здійснила повторний підрахунок голосів виборців ще на шести виборчих дільницях одномандатного виборчого округу №198”, - ідеться в повідомленні.

У ЦВК нагадали, що 28 жовтня комісія здійснила повторний підрахунок голосів на 15 виборчих дільницях.

Таким чином, загалом Центрвиборчком завершив здійснювати повноваження окружної виборчої комісії ОВО №198 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року щодо повторного підрахунку голосів виборців на 21 дільниці. По завершенню підрахунку члени ЦВК підписали відповідні протоколи.

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“При цьому комісія виявила окремі розбіжності, які суттєво не впливають на підсумки голосування в цьому окрузі. Всі вони будуть ретельно опрацьовані перед вчиненням Комісією подальших дій щодо встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в ОВО №198”, - розповіли в ЦВК.

Як повідомлялося, народним депутатом, обраним в ОВО №198 на позачергових парламентських виборах 21 липня, ЦВК зареєструвала Сергія Рудика.

28 серпня це рішення скасовано в судовому порядку. Результати виборів в 198-му окрузі досі не встановлені.

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