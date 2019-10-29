Зеленський про "турборежим": Краще рухатися швидко, ніж тупцювати на місці

Президент Володимир Зеленський вважає, що рух нової влади в так званому турборежимі навіть із незначними помилками кращий, аніж залишатися на місці.

Про це він заявив під час виступу на першому інвестиційному форумі "RE:think. Invest in Ukraine" у Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дехто звинувачує нас в поспішному ухваленні рішень, називаючи цей період України "турборежимом", я дуже радий. Адже краще рухатися швидко, навіть допускаючи незначні помилки, які завжди можна виправити, замість того, щоб тупцювати на місці, що фактично означає рухатися назад", - сказав Зеленський.

За його словами, нинішня українська влада зупинятися не збирається. Президент запевнив, що буде продовжено євроінтеграцію та процес гармонізації українського законодавства з європейським.

Також він наголосив, що Україна виконує усе необхідне для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Крім того, Президент нагадав, що проведе "глибинну" податкову реформу, яка почне діяти в 2021 році, а також буде викорінено неправомірний тиск на бізнес з боку правоохоронних органів.

Як повідомляв Укрінформ, 10 жовтня під час пресмарафону Президент Зеленський зауважив, що його не влаштовує регламент роботи Верховної Ради і його треба змінювати. "Мене особисто не влаштовує регламент Верховної Ради. І я не можу на це вплинути. Я не розумію, чому так довго треба говорити. Змінилося все. ІТ, інновації, ми швидші, ми не чекаємо зустрічі тиждень, ми телефонуємо, листи не пишемо - ми пишемо смс…", - сказав він.