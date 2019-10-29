Зеленський: Чутки про наміри повернути ексвласникам банки - це неправда

Президент Володимир Зеленський заявив, що ані в його команді, ані в команді уряду ніхто не має наміру повертати колишнім власникам банки.

Про це він розповів під час виступу на Першому інвестиційному форумі RE:think. Invest in Ukraine у Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу звернутися до всіх, хто розповсюджує чутки, що хтось із команди президента чи з нового уряду збирається повернути колишнім власникам їх банки, - ні, це неправда”, - сказав Зеленський.

Водночас він нагадав, що раніше з ринку було виведено близько 100 банків, зокрема, Дельта-Банк, Надра-Банк, банк “Фінанси та Кредит”, націоналізовано ПриватБанк.

“У кожній із цих справ я буду захищати тільки інтереси держави Україна, інтереси кожного українця. Усі ці проблеми не мають бути вирішені за рахунок платників податків”, - запевнив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2017 року націоналізований державний ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і компаній, які їм імовірно належать або перебувають під їх контролем.

Зокрема, йдеться про фірми Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і Ukrtransitservice.

У травні 2019 року ПриватБанк подав подібний позов до суду в американському штаті Делавер.