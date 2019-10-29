Кремль перетворив православну віру на поле бою – EUvsDisinfo

У Москві автокефалію ПЦУ розглядають як акт агресії проти російських інтересів

Кремлівська пропаганда активно використовує тему релігії у протистоянні із Заходом та особливо – у гібридному конфлікті проти України. У хід йдуть різного роду ідеологічні кліше й наративи – про те, що Європа втратила свої християнські коріння, що «євреї» мають намір знищити всіх «не євреїв», що НАТО руйнує православну церкву і що захід використовує релігію у якості зброї проти «руского міра». У центрі цих пропагандистських атак з релігійним підтекстом залишається Українська православна церква.

Про це у черговому огляді пише європейське видання EUvsDisinfo, яке виходить за сприяння Європейської служби зовнішніх дій та спеціалізується на викритті дезінформації та пропагандистських атак проти європейського суспільства.

«У січні 2019 року, після ініціативи президента Порошенко, була заснована автокефальна Українська православна церква… Коли Україна заснувала власну церкву, це підірвало здатність Кремля впливати на населення країни з використанням релігії. Саме тому сучасний конфлікт навколо Української церкви не пов'язаний із догмами, теологією або доктринами, він не стосується чутливих тем на кшталт абортів або одностатевих шлюбів. Весь цей конфлікт точитися навколо одного організаційного питання – де повинна Православна церква України мати свій головний центр – в Москві або в Києві?», - зазначається у публікації.

Автори констатують: Кремль знайшов для себе відповідь на це запитання. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не втомлюється повторювати, що Українська православна церква є «провокацією США», «фронтально атакою проти православ’я». За його версією, саме США тиснуть на православні церкви по усьому світу, щоб примусити їх визнати незалежну Українську православну церкву.

«Очевидно, що Кремль розглядає автокефалію Української православної церкви як акт агресії проти російських інтересів, і цьому ж курсу слідує Московський патріархат. Заяви патріарха Кирила, голови РПЦ, відображують цей наратив кремлівських пропагандистів, що українська автокефалія – це спроба Заходу зруйнувати «рускую націю» та відірвати Україну від «руского міра» у складі Великоросії, Малоросії та Білої Русі. Таким чином, саме Кремль перетворив православне християнство на поле бою», - робить висновок європейське видання EUvsDisinfo.

Дмитро Шкурко. Брюссель