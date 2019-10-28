Ексзаступник генпрокурора оскаржує своє звільнення

Колишній заступник генерального прокурора Сергій Кізь подав позов до Окружного адміністративного суду Києва, яким оскаржує наказ генпрокурора про своє звільнення та просить суд поновити його на цій посаді.

Про це інформує пресслужба суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Сергія Кізя до Генеральної прокуратури України. Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ генпрокурора від 25 вересня 2019 року про звільнення його з посади заступника генпрокурора та поновити його на цій посаді”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, позивач вважає, що рішення про його звільнення суперечить положенням Конституції України, є протиправним та з цих підстав підлягає скасуванню.

Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі, поінформували в пресслужбі.

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Як повідомляв Укрінформ, генеральний прокурор Руслан Рябошапка 25 вересня 2019 року звільнив Кізя з посади заступника генпрокурора. Зазначалося, що відповідний наказ Рябошапка підписав “у зв’язку зі вступом в дію закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури”.

Кізь обіймав посаду заступника генпрокурора з липня 2019 року.