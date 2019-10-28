Поняття “пресслужби” має припинити існування — Федоров

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вирішив кардинально змінити підхід до комунікації державних органів.

Про це він повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

“Хочу кардинально змінити підхід до комунікації державних органів. Традиційне поняття “пресслужби” має припинити існувати. Формування “позитивного образу політика/органу” повинно перестати бути метою. Основне завдання комунікації в цей історичний період — пояснити максимальній кількості людей — куди ми рухаємося, на що спрямовані наші реформи, навчитися заміряти проміжні результати, отримувати зворотний зв'язок, чути “клієнтів” (для кого робиться реформа), покращувати процеси”, - зазначив Федоров.

За його словами, суть таких змін полягає у тому, щоб “залучати” споживача цієї інформації та отримувати якісний зворотній зв'язок, створити команду "амбасадорів" проєкту. “Зараз ми перебуваємо на етапі формування команди комунікації”, - додав урядовець.

Він закликав фахівців із комунікації, маркетингу, PR, а також спеціалістів зі створення відеоконтенту приєднуватись до команди. Їм віцепрем'єр-міністр радить відійти від поняття традиційної пресслужби, коли "журналісти живуть своїм життям, сммщики своїм, та прессекретарі своїм".

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“Почати з чіткої стратегії. Конкретні KPI. Наприклад, кількість згадок проєкту “цифрова грамотність” має зрости до 6000 в день, при цьому тональність повинна бути “позитивна” на рівні не менше 70%. Зібрати зворотний зв'язок в розмірі 1000+ розгорнутих повідомлень на рахунок конкретного проєкту для подальшого аналізу”, - додав Федоров.

Усім охочим увійти в команду Федоров радить бути швидкими, вміти оперативно готувати якісний текст, блоги, якісні прямі трансляції. При цьому необхідно розуміти свою аудиторію, закликати її до дії, а не розповідати про “успішний успіх”.

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