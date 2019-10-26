Кучма: Навчати людей на високих посадах - дуже дорого для держави

Керувати країною мають професіонали, а навчати цьому людей, призначених на високі посади, для держави дуже дорого.

Таку думку висловив на зустрічі зі студентами й викладачами Чернігівського національного технологічного університету експрезидент України Леонід Кучма, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Насамперед має бути команда професіоналів. І формуватися не за принципом партійної приналежності, а щоб дійсно у людей була школа, щоб вони знали, за що беруться, і щоб потім можна було спитати. А сьогодні проходити ще один курс навчання після університету чи ще якогось закладу уже на високих державних посадах - це для країни занадто дорого", - сказав політик.

Він погодився з тим, що зміна поколінь повинна відбуватися, однак при цьому, вважає, не можна відкидати всі попередні надбання.

Водночас Кучма піддав критиці закон про люстрацію і звільнення за ним тисяч людей.

"Це ж жах, що зробили. Прийняли закон про люстрацію - і всіх, хто працював при Януковичі, звільнили. І більшість висококласних спеціалістів пішли в нікуди. Але хіба вони були винні в тому, що президентом був Янукович, обраний, до речі, народом? Професіонали всюди потрібні, а просто так, на революційних гаслах "шашки наголо!" нічого не досягнеш", - наголосив експрезидент.

У Чернігові Леонід Кучма перебував у п’ятницю з метою вручення (уже вдесяте - ред.) стипендій заснованого ним Благодійного фонду "Україна" кращим студентам Чернігівського національного технологічного університету. Винагороду з його рук отримало п'ять молодих людей. Після вручення стипендій Кучма відповів на запитання аудиторії.