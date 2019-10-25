Порошенко не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальних справах - адвокат

Колишній президент України Петро Порошенко не є підозрюваним або обвинуваченим у будь-якій кримінальній справі.

Про це в ефірі Радіо НВ повідомив адвокат ексглави держави Ілля Новіков.

"Напевно, рано говорити, що я його захищаю, бо Порошенко, при всій тій риториці, яку ми чуємо, до сих пір поки не підозрюваний і не обвинувачуваний", - заявив він.

За словами Новікова, щодо Порошенка подано 13 заяв до суду Андрієм Портновим, колишнім заступником глави Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича.

Водночас, на думку юриста, Державне бюро розслідувань може найближчим часом пред'явити підозру експрезиденту.

"Ми команда юридичних радників, а не команда - поки що - захисників... Ми з колегами змушені дуже серйозно ставитися до інформації, що у Президента Зеленського була нарада, і що там обговорювалася доцільність, як можна швидше садити тих, чия посадка сподобається народу", - додав Новіков.

Окрім того, Новіков назвав мінусом своєї нової роботи те, що він "змушений" читати телеграм-канал Портнова.

"Я не знайомий з паном Портновим, я знаю його тільки заочно. І тепер я змушений по роботі читати його телеграм-канал, що, загалом, теж певний мінус моїх нових обов'язків", - розповів він.

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Відповідно до твердження Новікова, Портнов користується з боку Державного бюро розслідувань "увагою і vip-сервісом"; а "інсайди" про дії ДБР щодо Порошенка, які публікуються в його телеграм-каналі, мають "не до кінця зрозуміле походження".

Як повідомлялося, директор Держбюро розслідувань Роман Труба заявляв, що ДБР розслідує 13 кримінальних справ, у яких фігурує Порошенко. У більшості з них заявником виступає ексзаступник глави Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов.