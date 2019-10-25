У Зеленського прокоментували “злив” російськими ЗМІ інформації про "формулу Штайнмаєра"

"Чому повідомили першими росіяни? Їм було так вигідно... Є така домовленість в Мінську, що жодна зі сторін не повідомляє нічого до тих пір, поки не відбудеться брифінг Сайдіка. Україна як країна, яка взяла на себе певні зобов'язання, і як відповідальні переговорники ми зобов'язалися не видавати жодну інформацію до тих пір, поки не відбудеться брифінг Сайдіка. Інформація про нібито підписання "формули Штайнмаєра", причому в некоректному формулюванні, з'явилася відразу, щойно закінчилися переговори, чим Росія порушила взяті на себе зобов'язання і домовленості, які були в Мінську", - пояснив він.

Нагадаємо, що російські ЗМІ 1 жовтня першими повідомили про те, що українці делегація підписала "формулу Штайнмаєра" на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи.

Пізніше 1 жовтня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра". За його словами, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.