У Зеленського прокоментували “злив” російськими ЗМІ інформації про

У Зеленського прокоментували “злив” російськими ЗМІ інформації про "формулу Штайнмаєра"

Укрінформ
Представник ОП у Раді зі свободи слова та захисту журналістів Максим Кречетов пояснив, чому російські ЗМІ першими дали інформацію про підписання "формулу Штайнмаєра".
Про це він сказав 25 жовтня під час форуму National Media Talk, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чому повідомили першими росіяни? Їм було так вигідно... Є така домовленість в Мінську, що жодна зі сторін не повідомляє нічого до тих пір, поки не відбудеться брифінг Сайдіка. Україна як країна, яка взяла на себе певні зобов'язання, і як відповідальні переговорники ми зобов'язалися не видавати жодну інформацію до тих пір, поки не відбудеться брифінг Сайдіка. Інформація про нібито підписання "формули Штайнмаєра", причому в некоректному формулюванні, з'явилася відразу, щойно закінчилися переговори, чим Росія порушила взяті на себе зобов'язання і домовленості, які були в Мінську", - пояснив він.

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Нагадаємо, що російські ЗМІ 1 жовтня першими повідомили про те, що українці делегація підписала "формулу Штайнмаєра" на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи.

Пізніше 1 жовтня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра". За його словами, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

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