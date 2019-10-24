Гончарук - прокурору Буковини: Звільнив би вас уже давно

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук рекомендуватиме генеральному прокурору Руслану Рябошапці звільнити з посади прокурора Чернівецької області Олега Соболя.

Про це Гончарук заявив під час робочої поїздки до Чернівецької області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нічого особистого, але ви у цій області працюєте вже два роки і досі жодних реальних результатів боротьби із контрабандою не показали. Якби я мав можливість, я б звільнив вас уже давно. Але я не маю таких повноважень", - звернувся голова уряду до прокурора області.

Прем'єр-міністр додав: "Проте буду спілкуватись із Русланом Рябошапкою і рекомендувати йому вас звільнити".

Як повідомляв Укрінформ, 24 жовтня Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук відвідав з робочою поїздкою Чернівецьку область. Голова Кабміну, зокрема, відвідав пункт пропуску "Порубне", а також провів зустріч з бізнесменами, представниками ОТГ і журналістами у Чернівецькому національному університеті.