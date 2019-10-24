Горбулін каже, що в оборонному бюджеті — 28 мільярдів "без конкретного призначення"

Оборонний бюджет на наступний 2020 рік не відповідає викликам, які сьогодні стоять перед державою.

Про це заявив голова наглядової ради Українського інституту безпекових досліджень Володимир Горбулін в Укрінформі під час круглого столу “Україна: статус основного союзника США поза НАТО. Можливості для військово-технічного співробітництва та розвитку оборонного потенціалу”.

“Коли в бюджеті визначені проценти і ще велика сума грошей (нерозподілені видатки на нацбезпеку та оборону у розмірі 28 млрд грн - ред.), яка не має конкретного призначення, то я не розумію цього. У воюючої країні повинен бути абсолютно чіткий розподіл... Тут як ніде кожна стаття повинна бути захищена законом, а по-друге, вона повинна узагальнювати все, що країні необхідно робити крок за кроком. Цього немає, тому у нас виникають розриви в конкретних проєктах з розробки озброєння”, - заявив Горбулін.

Своєю чергою член правління Українського інституту безпекових досліджень Олексій Грідін уточнив, що оборонний бюджет наразі не поділений на бюджет розвитку і бюджет утримання. “Важливо, що бюджет розвитку повинен бути фіксований в процентах від загального бюджету Міністерства оборони і він постійно має збільшуватись”, - вважає експерт.

Як повідомлялося, міністр фінансів Оксана Маркарова заявляла, що видатки на сферу національної безпеки й оборони у проєкті державного бюджету на 2020 рік закладено на рівні 245,8 млрд грн, або 5,4% від ВВП, і це найбільша сума, яка виділялась за всі роки. При цьому бюджет Міноборони у наступному році, як очікується, становитиме 136,6 мільярда гривень.