Горбулін каже, що в оборонному бюджеті — 28 мільярдів

Горбулін каже, що в оборонному бюджеті — 28 мільярдів "без конкретного призначення"

Укрінформ
Оборонний бюджет на наступний 2020 рік не відповідає викликам, які сьогодні стоять перед державою.

Про це заявив голова наглядової ради Українського інституту безпекових досліджень Володимир Горбулін в Укрінформі під час круглого столу “Україна: статус основного союзника США поза НАТО. Можливості для військово-технічного співробітництва та розвитку оборонного потенціалу”.

“Коли в бюджеті визначені проценти і ще велика сума грошей (нерозподілені видатки на нацбезпеку та оборону у розмірі 28 млрд грн - ред.), яка не має конкретного призначення, то я не розумію цього. У воюючої країні повинен бути абсолютно чіткий розподіл... Тут як ніде кожна стаття повинна бути захищена законом, а по-друге, вона повинна узагальнювати все, що країні необхідно робити крок за кроком. Цього немає, тому у нас виникають розриви в конкретних проєктах з розробки озброєння”, - заявив Горбулін.

Своєю чергою член правління Українського інституту безпекових досліджень Олексій Грідін уточнив, що оборонний бюджет наразі не поділений на бюджет розвитку і бюджет утримання. “Важливо, що бюджет розвитку повинен бути фіксований в процентах від загального бюджету Міністерства оборони і він постійно має збільшуватись”, - вважає експерт.

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Як повідомлялося, міністр фінансів Оксана Маркарова заявляла, що видатки на сферу національної безпеки й оборони у проєкті державного бюджету на 2020 рік закладено на рівні 245,8 млрд грн, або 5,4% від ВВП, і це найбільша сума, яка виділялась за всі роки. При цьому бюджет Міноборони у наступному році, як очікується, становитиме 136,6 мільярда гривень.

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