Арахамія півтори години проходив перевірку на “детекторі брехні”

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пройшов процедуру перевірки на “детекторі брехні” у зв'язку зі скандалом навколо можливого отримання хабаря депутатами від “Слуги народу”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перевірка відбувалася в приміщенні по вулиці Грушевського, 28/2. Загалом вона тривала близько півтори години та завершилася о 17:30.

Сам Арахамія після проходження “детектора брехні” зауважив, що “будь-якому політику, чиновнику, представнику держави варто регулярно пробувати це проходити, тому що воно — як профілактичне щеплення працює”.

Проходження Арахамією процедури перевірки на поліграфі транслювалося онлайн на YouTube.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом можливого отримання хабаря у розмірі 30 тисяч доларів чинними народними депутатами за голосування на засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.

Голова комітету Данило Гетманцев 19 жовтня повідомив, що членам комітету на засіданні не вдалося підтримати законопроєкт №2047-д щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості. За нього проголосували всі члени фракції "Голос" і лише 5 депутатів від "Слуги народу".

Згодом Президент Володимир Зеленський заявив, що усі члени парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні.

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Відомо, що перевірку на поліграфі наразі пройшов заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський, народний депутат від фракції “Слуги народу”, член фінансового комітету Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура. Останній, зокрема, заявив, що поліграф довів необґрунтованість звинувачень на його адресу у лобіюванні законів і отриманні хабаря.