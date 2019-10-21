Президент підписав закон про захист права власності

Президент підписав закон про захист права власності

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності".

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

"21.10.2019 - Повернуто з підписом від Президента", - зазначається у повідомленні.

У Мін'юсті у свою чергу зазначили, що новий закон сприятиме зниженню кількості рейдерських захоплень нерухомого майна і корпоративних прав.

"Тепер бізнес ще більше захищений від рейдерства", - додали у міністерстві.

Як зазначається в пояснювальній записці, метою закону є забезпечення додаткових гарантій захисту права власності в Україні.

Цього планується досягти шляхом внесення змін до деяких законодавчих актів.

Закон передбачає усунення основних юридичних прогалин, які створюють проблеми власникам нерухомості та бізнесу.

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Так, закон передбачає припинення діяльності акредитованих суб'єктів; запровадження обов'язковості нотаріального посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав; впровадження принципу одночасності вчинення нотаріальної дії та державної реєстрації прав; підвищення відповідальності за порушення відповідних реєстраційних процедур.

Автори передбачають, що з ухваленням закону буде знижена кількість рейдерських захоплень нерухомого майна та корпоративних прав, а також знижені витрати громадян та бізнесу, пов'язані із захистом власності від протиправних посягань.

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