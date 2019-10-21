Президент підписав закон про захист права власності
Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
"21.10.2019 - Повернуто з підписом від Президента", - зазначається у повідомленні.
У Мін'юсті у свою чергу зазначили, що новий закон сприятиме зниженню кількості рейдерських захоплень нерухомого майна і корпоративних прав.
"Тепер бізнес ще більше захищений від рейдерства", - додали у міністерстві.
Як зазначається в пояснювальній записці, метою закону є забезпечення додаткових гарантій захисту права власності в Україні.
Цього планується досягти шляхом внесення змін до деяких законодавчих актів.
Закон передбачає усунення основних юридичних прогалин, які створюють проблеми власникам нерухомості та бізнесу.
Так, закон передбачає припинення діяльності акредитованих суб'єктів; запровадження обов'язковості нотаріального посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав; впровадження принципу одночасності вчинення нотаріальної дії та державної реєстрації прав; підвищення відповідальності за порушення відповідних реєстраційних процедур.
Автори передбачають, що з ухваленням закону буде знижена кількість рейдерських захоплень нерухомого майна та корпоративних прав, а також знижені витрати громадян та бізнесу, пов'язані із захистом власності від протиправних посягань.