Уряд до кінця року визначиться зі списком об'єктів приватизації

До кінця року уряд визначить підприємства, які підлягають приватизації.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо конкретних назв цих компаній дійсно до кінця року плануємо визначитися. Для того, щоб показати суспільству, який у нас план”, - сказав Гончарук.

За його словами, в Україні є велика кількість локальних підприємств, які виконували якісь функції, але від продажу яких держава матиме зиск. “Це спиртові заводи, бази відпочинку та інше — усе це, безумовно, має бути приватизоване. Чому? Тому що там уже усе приватизоване. Там приватизували прибутки. Там, як правило, сидить якийсь менеджмент, який щось краде, “пилить” , за копійку здає в оренду і знищує або виснажує ці активи”, - сказав прем’єр-міністр.

Крім того, додав він, є великі підприємства та компанії, які не мають стратегічного значення. Наприклад, окремі банки, які перебувають у державній власності, і від продажу яких країна нічого не втратить. “Так от такі підприємства мають готуватися до продажу за спеціальною процедурою. Фонд державного майна обирає радника, тобто компанію, яка буде вести цю процедуру продажу, буде матеріально зацікавлена у тому, щоб продати його максимально вигідно”, - пояснив Гончарук.

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Він також зазначив, що є такі держкомпанії, які виконують соціальну значущу функцію, але їх не більше 10. “Про цей список ми маємо говорити в першу чергу. Ці підприємства можуть бути або повністю заборонені для приватизації, або підготовлені до виходу на іноземні майданчики для залучення системних інвесторів”, - наголосив глава уряду.

На його переконання, як варіант, можна буде продати 20-30% їхніх акцій різним акціонерам, до цього питання треба підходити дуже зважено.

Як повідомляв Укрінформ, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов повідомив про те, що Кабінет міністрів України схвалив етапи підготовки та проведення приватизації 800 державних підприємств.