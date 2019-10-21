Дубілет каже, що у Кабміні масових звільнень не планують
Про це він повідомив в інтерв'ю lb.
"Якщо людина займається чимось не дуже цікавим, не надто ефективним, тепер вона отримує шанс розкрити себе для чогось більш цікавого", - сказав Дубілет, відповідаючи на запитання про те, чи готовий він до можливої реакції з боку людей, які роками працювали, а тепер їх можуть звільнити.
За його словами, співробітникам КМУ старшого віку треба налаштуватися на навчання і перепрофілювання.
"Я розумію відповідальність. Насправді, є багато іншої роботи, яку в рамках Кабміну варто було б робити, але вона не робиться", - підкрислив міністр.
Наприклад, додав Дубілет, вони можуть працювати у колл-центрах, у центрах по роботі зі зверненнями громадян. Їх в Кабміні більше 50, але працюють вони не дуже ефективно.
"Я б хотів, щоб ми централізували цю всю справу, зробили її за єдиними стандартами і досягли того, щоб на рівні колл-центру в перше звернення вирішувалося 90% питань", - сказав він.