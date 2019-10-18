Бізнесмен Кислін заявив, що не зустрічався із Зеленським у США

Американський бізнесмен українського походження Сем Кислін стверджує, що не зустрічався із Президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до США.

Про це Кислін заявив на пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Із Зеленським я особисто не зустрічався. Я хотів зустрітися, але він був дуже зайнятий, кожна секунда і хвилина в нього була розписана. Я з ним не зустрічався", - сказав Кислін.

Як повідомлялося, російське видання The Insider та українська програма "Схеми" за результатами спільного розслідування оприлюднили інформацію, що Президент Володимир Зеленський у США начебто зустрічався з американським бізнесменом українського походження Семом Кисліним, чия фірма причетна до відмивання грошей соратниками президента-втікача Віктора Януковича.

Крім того, згідно з розслідуванням, на зустрічі, яка нібито відбулася в ресторані "Русская чайная", Зеленського представляв керівник Офісу Президента Андрій Богдан.

Кислін – американський бізнесмен, який народився в Одесі. Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів пов'язує його з низкою російських злочинних угруповань. Він також відомий як соратник і донор ексмера Нью-Йорка Руді Джуліані, який тепер є адвокатом президента США Дональда Трампа.

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За даними ЗМІ, фірма Кисліна вважається також причетною до відмивання грошей поплічниками президента-втікача Віктора Януковича.