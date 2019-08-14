Прикордонники пропустили в Україну ексрадника Джуліані

Прикордонники пропустили ексрадника мера Нью-Йорка Сема Кисліна - з нього знято обмеження на в'їзд до України.

Про це заявив у коментарі кореспонденту Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Прикордонники діють в межах чинного законодавства і пропускають в Україну іноземців за наявності необхідних документів і у разі відсутності доручення обмеження у в'їзді в Україну, які можуть бути застосовані іншими правоохоронними органами. У даному випадку, ми його (Кисліна — ред.) пропустили оскільки на момент перетину кордону відносно нього не було обмежень щодо в'їзду в Україну", - сказав Демченко.

Він зауважив, що правоохоронний орган може скасувати обмеження, яке виносилось до цього. У СБУ кореспонденту Укрінформу порадили звернутись з цього питання з офіційним запитом.

Як повідомляли ЗМІ, американський мільярдер, екс-радник мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані Сем Кислін прибув в Україну вночі 13 серпня. Візит бізнесмена журналісти пов'язують із розслідуванням справ, у яких є фігурантом п'ятий президент України Петро Порошенко.

Раніше повідомлялось, що СБУ у 2018 році заборонила Кісліну в'їзд до України на найближчі пять років. 28 серпня 2018 року Кислін прилетів в Україну рейсом "Нью-Йорк-Київ". В аеропорту "Бориспіль" йому не вдалося пройти далі терміналу "D", оскільки його "завернула" прикордонна служба. За повідомленням СБУ, такі заходи були викликані "необхідністю захисту економічних інтересів" української держави.