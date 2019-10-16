Справи Вілкула та Колеснікова вже в суді

Прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальні акти щодо колишнього голови Дніпропетровської ОДА Олександра Вілкула та колишнього голови Держагентства з управління корпоративними правами та майном Дмитра Колеснікова.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури Дніпропетровської області.

"Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальні акти відносно колишнього голови Дніпропетровської ОДА (народного депутата України восьмого скликання) (Олександра Вілкула – ред.) та колишнього голови Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном (народний депутат України восьмого скликання) (Дмитра Колеснікова – ред.) за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки)", - йдеться в повідомленні.

Прокуратурою встановлено, що протягом 2011-2012 років Вілкул, всупереч положенням Земельного кодексу України надав земельні ділянки сільськогосподарського призначення гірничо-збагачувальним комбінатам, змінивши їх цільове призначення з сільськогосподарських земель на землі промисловості.

Посадовець, достовірно знаючи, що розпорядження землями, які належать на праві приватної (колективної) власності сільськогосподарським підприємствам, не належить до повноважень обласних державних адміністрації, порушив вимоги чинного законодавства, внаслідок чого близько 2000 пайщиків спричинено збитки через вибуття із їх власності земельних ділянок загальною площею майже 21 га, на суму понад 12 млн грн, а державі - через знищення родючого шару ґрунту при проведенні гірничих робіт підприємством, - на суму майже півмільйона гривень.

Крім того, колишній голова ОДА також видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності товариства з обмеженою діяльністю "АРТ ЛЕНД", із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості, незважаючи на те, що зміна цільового призначення земельних ділянок з "ріллі" на "інші комерційні потреби" є незаконною. Це призвело до зниження суми втрат сільськогосподарського виробництва, які повинні були бути сплачені підприємством при вилученні вказаних земель Кабінетом Міністрів України для використання у цілях, не пов’язаних із веденням сільського господарства, на суму понад 5 млн грн.

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Також прокуратурою встановлено, що у період з червня-грудня 2012 року Колесніков — колишній голова Агентства держмайна України, зловживаючи службовим становищем, вчинив незаконні дії, внаслідок чого стало можливим відчуження об’єктів нерухомості — виробничого та лабораторно-побутового корпусу державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади" у Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв.м.

Прокуратурою взято до уваги те, що вказаний інститут є єдиним на території України підприємством, яке займалося виробництвом стволів реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч", "Ураган", систем охолоджування головок самонаведення ракет, труб, тощо та має стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Воно не підлягає приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій; відносно нього не можуть вчинятися дії, наслідком яких може стати відчуження майна підприємства.

Зазначено, що посадовець підписав відповідні документи, якими фактично вилучив приміщення з переліку майна вказаного підприємства, що зробило можливим їх незаконну приватизацію та відчуження, спричинивши збитки у понад 16 млн грн.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня 2018 року Верховна Рада VIII скликання не підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності зі співголови фракції партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула та не дала дозволу на притягнення його до кримінальної відповідальності. Також ВР не підтримала подання ГПУ щодо притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата фракції «Опозиційний блок» Дмитра Колєснікова.

Тодішній генпрокурор Юрій Луценко назвав це "днем ганьби ВР".

8 жовтня 2018 року Комітет ВР VIII скликання з питань регламенту визнав законним подання Генпрокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вілкула, якого підозрюють у земельних махінаціях. Також регламентний комітет визнав законним подання ГПУ на Колєснікова.

5 вересня Олександру Вілкулу та Дмитру Колєснікову повідомлено про підозру і подано у розшук.

17 вересня Жовтневий райсуд Дніпра віддав Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова на поруки на час досудового розслідування. Прокуратура заявила про оскарження цього рішення.

1 жовтня Дніпровський апеляційний суд відмовив прокуратурі в задоволенні відповідного клопотання про зміну запобіжного заходу для екснардепів Олександра Вілкула та Дмитра Колевнікова зі взяття на поруки на взяття під варту.

ГПУ не має інформації про те, чи перебувають Вілкул та Колесніков в Україні. Про це 6 вересня повідомила ЗМІ прессекретар колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.