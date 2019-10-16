Зеленський їде з візитом до Латвії

Президент Володимир Зеленський у середу відвідає з одноденним офіційним візитом Латвійську Республіку.

Про це повідомляє Канцелярія Президента Латвії.

Розпочнеться візит о 10:30 з офіційної зустрічі в Президентському палаці (Ризькому замку). Володимира Зеленського з дружиною зустріне президент Латвії Егілс Левітс.

Після цього відбудеться зустріч двох делегацій, а також спільна пресконференція президентів Латвії та України.

Під час візиту також заплановані зустрічі Глави Української держави зі спікером Латвійського Сейму Інарою Мурнієце і прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.

Зеленський візьме участь у церемонії покладання квітів до Пам'ятника свободи, а також відвідає Латвійський музей окупації.

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Крім того, дружина Президента Олена Зеленська завітає до Ризької середньої української школи, а Володимир Зеленський покладе квіти до пам’ятника Т.Г.Шевченку в центрі Риги та поспілкується з українською громадою Латвії.

Останнім пунктом програми стане урочисте відкриття меморіальної дошки до 100-річчя відкриття першої дипломатичної місії України (Української Народної Республіки) у Ризі на тому самому будинку, де, за свідченнями істориків, вона працювала.