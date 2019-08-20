Україна планує відкрити в Єрусалимі офіс інновацій, а не диппредставництво - посол

Україна планує відкрити в Єрусалимі офіс із впровадження інновацій, про перенесення туди з Тель-Авіва українського посольства чи консульства наразі не йдеться.

Про це заявив у коментарі Укрінформу у вівторок, 20 серпня, посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко.

"На сьогоднішній день мова не йде про перенесення посольства чи консульства (до Єрусалима). Мова йшла - це була спільна ідея і Президента України, і Прем'єр-міністра Ізраїлю - про можливість відкриття інноваційних офісів у Єрусалимі і Києві, які будуть займатися розвитком технологічної співпраці", - сказав Надоленко.

У цьому контексті він відзначив, що Україні дуже важливо підтримувати тісний інноваційний зв'язок з Ізраїлем, тому що він дійсно є "стартап-нацією", там постійно зароджуються нові технології, і нашій країні треба постійно тримати руку на пульсі цих технологій.

"Я думаю, що такий офіс буде надзвичайно цікавим", - спрогнозував дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньягу, який здійснив дводенний візит в Україну, запросив Президента України Володимира Зеленського найближчим часом відвідати Єрусалим.