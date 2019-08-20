Зараз ми фактично запроваджуємо економічний безвіз з Ізраїлем - Гройсман

Прем’єр-міністр держави Ізраїль Біньямін Нетаньягу заявив, що візитів до України стане більше.

Про це під час зустрічі з українськими компаніями за участю Прем’єр-міністра держави Ізраїль Біньяміна Нетаньягу сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це перший візит Прем'єр-міністра за останні 20 років, але, коли ми мали зустріч, він сказав, що тепер таких візитів буде більше, і вони відбуватимуться частіше. Я радий, що саме наші два уряди мали можливість фіналізувати роботу над зоною вільної торгівлі", - сказав Гройсман.

Він наголосив, що ЗВТ відкриває нові можливості.

"Згадайте 2011 рік. Були дискусії довкола безвізового режиму з Ізраїлем. Тоді було важко уявити, що це може бути реально. А зараз ми фактично запроваджуємо економічний безвіз. Наші товари, наші економіки будуть більше інтегруватися. ЗВТ поширюватиметься також на послуги. Буде забезпечуватися спільне інвестування", - зазначив Гройсман.

Гройсман і Нетаньягу під час зустрічі з українськими компаніями – лідерами hіgh-tech / Фото: kmu.gov.ua

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Він нагадав, що угода про ЗВТ буде ратифікована у вересні, однак бізнес може налагоджувати двосторонні відносини уже сьогодні.

"Ми можемо збільшувати товарообіг. Ми потрібні одне одному. Агропромисловий сектор, енергетика, машинобудування, новітні технології, інновації, - це все те, де ми можемо стати сильнішими, використовуючи досвід Ізраїлю", - додав Гройсман.

Фото: kmu.gov.ua