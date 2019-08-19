Аваков обговорив з Нетаньягу міграційну політику

"Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та прем`єр-міністр Держави Ізраїль Беньямін Нетаньягу під час візиту ізраїльського політика до Києва обговорили питання спільних поїздок громадян", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Аваков заявив, що завдяки спільній і послідовній роботі між двома правоохоронними відомствами України та Ізраїлю вдалося вирішити проблему перетину кордону між Україною та Ізраїлем.

Міністр внутрішніх справ відмітив, що після підписання Декларації про інтенсифікацію співробітництва, яке відбулося 11 липня, були вирішені проблемні питання при перетині кордону.

Він нагадав, що за статистикою Держприкордонслужби 4,5 тисячі громадян України отримали відмову у перетині кордону в 2017 році, а 3,5 тисячі українці не пропустили в 2018 році, а наразі, за пів року, відвідати Ізраїль не змогли 2,5 тисячі українців.

У той же час, як уточнюють у МВС, за минулий рік до України не змогли потрапити 220 осіб, цього року - 716 громадянам Ізраїлю було відмовлено у в`їзді, але з 24 липня жодної відмови з української сторони не було.

"На сьогоднішній день нам вдалося забезпечити належне ставлення до українських та ізраїльських громадян під час проходження прикордонного та митного контролів, зменшити час очікування зворотних рейсів, у разі відмови перетину кордону надавати громадянам офіційний документ з причиною відмови", - наголосив Аваков.

У свою чергу Нетаньягу зазначив, що тісне двостороннє співробітництво між МВС України та Ізраїлю дозволило урегулювати проблеми відмов при перетині кордону.

Окрім того, силові відомства активно співпрацюють у питаннях забезпечення безпеки туристів обох країн, протидії незаконного найму та працевлаштування громадян.