Із 500 справ проти Укроборонпрому до суду доходить лише 2% - Абромавичус

Кримінальні справи, відкриті проти Укроборонпрому, вкрай рідко доходять до вироку. З 500 кримінальних справ стосовно Укроборонпрому до суду доходить лише 2%.

Про це в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ" заявив глава наглядової ради держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, відповідаючи на запитання, чи надходять йому сигнали з приводу корупції в системі Укроборонпрому.

"Відкрито близько 500 кримінальних справ стосовно Укроборонпрому різними структурами і правоохоронними органами. Ефективність невисока - лише 2% доходять до суду. За липень, по-моєму, 23 обшуки в компаніях Укроборонпрому", - повідомив Абромавичус. Він також уточнив, то кримінальні справи вкрай рідко доходять до вироку.

На його думку, компанія повинна працювати в першу чергу над превенцією корупції.

Разом з тим, Абромавичус наголосив, що досить часто відбувається несправедлива демонізація деяких напрямків, зокрема спецекспортерів. "Ми знаємо, що деякі продають на сотні мільйонів доларів товару, але при цьому через нестачу комунікацій, розуміння створюється публічно негативне враження, що кожен там робить щось не зовсім правильно. Тому одна з моїх функцій, як людини з бізнесу, правильно прокомунікувати і захистити тих співробітників, які працюють на благо країни, на благо компанії", - зазначив глава наглядової ради, додавши, що "все ж більшість людей в Укроборонпромі працюють на країну, на Збройні сили і роблять правильні речі".