Доступом до публічної інформації займатиметься спецдепартамент ОП — указ Зеленського

Доступом до публічної інформації займатиметься спецдепартамент ОП — указ Зеленського

Укрінформ
Володимир Зеленський визначив Департамент доступу до публічної інформації Офісу Президента України спеціальним структурним підрозділом, який організовує доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд та надання відповідей на запити на інформацію.
Відповідний указ №606/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Визначити Департамент доступу до публічної інформації Офісу Президента України спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Президента України, Офісу Президента України, а також надає консультації під час оформлення таких запитів”, - ідеться в документі.

Читайте також: Викривачів корупційних схем заохочувати преміями — Офіс президента

Водночас визнано таким, що втратив чинність, указ Президента від 5 травня 2011 року №548 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України» зі змінами. Указ №548 визначав спеціальним структурним підрозділом, який організовує доступ до публічної інформації, Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-