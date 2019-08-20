Доступом до публічної інформації займатиметься спецдепартамент ОП — указ Зеленського

“Визначити Департамент доступу до публічної інформації Офісу Президента України спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Президента України, Офісу Президента України, а також надає консультації під час оформлення таких запитів”, - ідеться в документі.

Водночас визнано таким, що втратив чинність, указ Президента від 5 травня 2011 року №548 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України» зі змінами. Указ №548 визначав спеціальним структурним підрозділом, який організовує доступ до публічної інформації, Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента.