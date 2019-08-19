Зеленський звільнив 12 голів районів на Черкащині
Відповідні розпорядження від 19 серпня розміщено на сайті глави держави.
Згідно з документами, голів РДА звільнено у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України Петра Порошенка.
Так, розпорядженням №275/2019-рп звільнено Анатолія Яріша з посади голови Черкаської районної державної адміністрації Черкаської області.
Людмилу Денисюк звільнено з посади голови Христинівської РДА; Євгена Данченка - з посади голови Уманської РДА; Валентину Любомську - з посади голови Тальнівської РДА; Василя Клименка - з посади голови Маньківської РДА; Володимира Павличука - з посади голови Лисянської РДА; Василя Клименка - з посади голови Корсунь-Шевченківської РДА.
Також Президент звільнив Ольгу Ніколенко з посади голови Катеринопільської РДА Черкаської області; Дмитра Шелеста - з посади голови Канівської РДА; Сергія Бойка - з посади голови Жашківської РДА; Івана Гайдая - з посади голови Драбівської РДА та Василя Скринника - з посади голови Городищенської РДА.
Фото: president.gov.ua