Зеленський звільнив 12 голів районів на Черкащині

Президент України Володимир Зеленський звільнив голів 12 районних державних адміністрацій у Черкаській області.

Відповідні розпорядження від 19 серпня розміщено на сайті глави держави.

Згідно з документами, голів РДА звільнено у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України Петра Порошенка.

Так, розпорядженням №275/2019-рп звільнено Анатолія Яріша з посади голови Черкаської районної державної адміністрації Черкаської області.

Людмилу Денисюк звільнено з посади голови Христинівської РДА; Євгена Данченка - з посади голови Уманської РДА; Валентину Любомську - з посади голови Тальнівської РДА; Василя Клименка - з посади голови Маньківської РДА; Володимира Павличука - з посади голови Лисянської РДА; Василя Клименка - з посади голови Корсунь-Шевченківської РДА.

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Також Президент звільнив Ольгу Ніколенко з посади голови Катеринопільської РДА Черкаської області; Дмитра Шелеста - з посади голови Канівської РДА; Сергія Бойка - з посади голови Жашківської РДА; Івана Гайдая - з посади голови Драбівської РДА та Василя Скринника - з посади голови Городищенської РДА.

Фото: president.gov.ua