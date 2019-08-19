Зеленський звільнив двох голів районів на Миколаївщині

Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Вовка з посади голови Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області, а Інну Бойко — з посади очільниці Снігурівської РДА на Миколаївщині.

Про це йдеться у відповідних розпорядженнях, оприлюднених на сайті глави держави 19 серпня.

«Звільнити Вовка Володимира Вікторовича з посади голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України», - йдеться в розпорядженні Президента №262/2019-рп.

Читайте також: Президент звільнив Гурбич з посади члена Нацкомфінпослуг

Водночас розпорядженням №263/2019-рп глава держави звільнив з тієї причини Бойко Інну Володимирівну з посади голови Снігурівської районної державної адміністрації Миколаївської області.

Фото: president.gov.ua