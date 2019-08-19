Макрон пов'язує можливе повернення Росії до G8 із ситуацією в Україні
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Укрінформ
Можливе повернення Росії до формату "Великої вісімки" залежить від прогресу у вирішенні ситуації відносно України.
Про це заявив президент Франції на пресконференції з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок у резиденції Брегансон, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні відносини між Росією і Європейським Союзом порушені розбіжностями відносно України. З 2014 року ми не вирішили цієї проблеми. І це буде ключовим для зміни формату G7 на G8", - переконаний Макрон.
Він наголосив, що необхідно "продовжувати тиск, щоб вирішити цю проблему".
Водночас президент Франції підкреслив, що, незважаючи на запроваджені проти Росії санкції, франко-російські економічні та культурні відносини розширилися.