Макрон пов'язує можливе повернення Росії до G8 із ситуацією в Україні

Можливе повернення Росії до формату "Великої вісімки" залежить від прогресу у вирішенні ситуації відносно України.

Про це заявив президент Франції на пресконференції з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок у резиденції Брегансон, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні відносини між Росією і Європейським Союзом порушені розбіжностями відносно України. З 2014 року ми не вирішили цієї проблеми. І це буде ключовим для зміни формату G7 на G8", - переконаний Макрон.

Він наголосив, що необхідно "продовжувати тиск, щоб вирішити цю проблему".

Водночас президент Франції підкреслив, що, незважаючи на запроваджені проти Росії санкції, франко-російські економічні та культурні відносини розширилися.