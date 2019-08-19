"Слуга народу” вибачилася перед журналісткою за свого депутата

У політичній партії “Слуга народу” засуджують висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського стосовно журналістки журналу “Новое время” Ольги Духнич.

Відповідне звернення оприлюднено на сторінці політсили у Facebook.

“Партія «Слуга народу» вважає неприпустимими особисті образи будь-якого громадянина України, у тому числі й представників засобів масової інформації. Ми засуджуємо висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського стосовно журналістки журналу «Новое время». Керівництво партії та фракції «Слуга народу» принесло пані Духнич вибачення”, - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у партії вважають, що висловлювання Бужанського є “хоч і надмірною та неетичною, але достатньо зрозумілою реакцією” на оціночні судження стосовно “особистих почуттів, які обраний народний депутат нібито має до СРСР та певних українських політиків”.

Тому в “Слузі народу” заразом звертаються з проханням і до представників засобів масової інформації: “утримуватися від такого роду оціночних суджень – адже будучи оприлюдненими на офіційних сторінках поважних видань, вони у подальшому сприяють наклеюванню ярликів та упередженому ставленню до політиків, які ще навіть не почали каденцію в якості народних обранців”.

Як повідомлялося, новообраний народний депутат від партії “Слуга народу” Максим Бужанський у своєму telegram-каналі назвав журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупою вівцею" у відповідь на те, що вона під час інтерв'ю з лідером політсили Дмитром Разумковим сказала, що Бужанський “ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича”.