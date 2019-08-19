В'їзд українців до Ізраїлю: Зеленський і Нетаньягу домовилися врегулювати проблему

Президент України Володимир Зеленський домовився з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу остаточно розв'язати проблему з відмовою українцям у в'їзді до Ізраїлю.

Про це Зеленський заявив на спільному брифінгу з Нетаньягу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Останнім часом наші держави активно співпрацюють і в міграційній сфері. Йдеться про численні відмови громадянам України на в'їзд до Ізраїлю. Ми домовилися остаточно вирішити цю проблему", - сказав Зеленський.

Він додав, що громадяни обох держав повинні користуватися перевагами безвізового режиму, а українські громадяни "не повинні тисячами затримуватися на кордоні Ізраїлю".

Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби, у 2017 році до Ізраїлю не впустили 4,5 тис. українців, у минулому році - 3,5 тис., а вже з початку цього року - 2,6 тис.

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Водночас в Україну не пропустили торік близько 200 громадян Ізраїлю, з початку цього року - 700 людей.

При цьому між Україною та Ізраїлем діє безвізовий режим.