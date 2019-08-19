Уряд Гройсмана готує перехідні документи для наступників

Кабінет міністрів готує перехідні документи про діяльність за останні роки для своїх наступників.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи конференцію "Нова школа: виклики та перспективи освітньої реформи", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже важливо не зупинятися, продовжувати те, що вже було зроблено. Тому ми як уряд, що залишає свої посади, готуємо сьогодні перехідні матеріали, де буде чітко визначено, які перед нами стояли завдання, які ми приймали рішення, які проблеми вирішували. Освіту й надалі слід лишати у пріоритеті", - наголосив Гройсман.

Як повідомлялося, у Києві розпочалася традиційна Всеукраїнська серпнева конференція з питань підготовки до нового навчального року.