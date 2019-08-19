Від 20 до 70%: Гройсман розповів, як зросте зарплата вчителів

З наступного року в Україні буде впроваджено нову систему оплати праці освітян, тож розмір вчительських зарплат зросте від 20 до 70%.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимира Гройсман, відкриваючи конференцію "Нова українська школа: виклики та перспективи освітньої реформи", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Освіта визначає і сьогодення, і майбутнє. Тема освіти та освітян має лишатися домінуючою в Україні. Дуже важливо, щоб пріоритетність освіти була збережена. Зокрема, щодо оплати праці освітян. Цього літа ми ухвалили рішення про те, щоб замінити оплату праці, зробити її більш сучасною, що дасть можливість підвищити заробітну плату уже у 2020 році для українських вчителів від 20 до 70%. Особливо це має торкнутися молодих вчителів", - зазначив Гройсман.