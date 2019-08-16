Партії, які пройшли до Ради, ще визначаються з керівництвом фракцій

Партії, які пройшли до Верховної Ради IX скликання, ще визначаються щодо керівного складу майбутніх фракцій.

Про це Укрінформу повідомили обрані народні депутати від політсил і представники пресслужб.

Зокрема, працівниця пресслужби партії “Слуга народу” і обраний народний депутат Юлія Палійчук сказала: “Є пропозиція, але остаточно це буде визначено вже після того, як запрацює Верховна Рада, тобто після складення депутатами присяги”.

Натомість, раніше низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що головою фракції може стати волонтер, громадський активіст і підприємець, четвертий номер у виборчому списку “Слуги народу” Давид Арахамія. Сам він, коментуючи цю інформацію Радіо НВ, назвав “інтригою” своє можливе призначення.

Імовірно, фракція “Слуги народу” буде поділена на 15 груп, якими керуватимуть відповідно 15 заступників голови фракції.

Співрозмовники Укрінформу в партії “Опозиційна платформа — За життя” поінформували, що поки визначаються зі складом своєї фракції і попередня інформація може бути відома 19 серпня.

У пресслужбі "Європейської солідарності" зазначили, що очільників фракції планують назвати ближче до урочистого засідання ВР, яке має відбутися 29 серпня.

“Зараз триває обговорення цих організаційних моментів”, — сказали у пресслужбі кореспондентові агентства.

Водночас нинішній перший віцеспікер і обраний депутат від “ЄС” Ірина Геращенко на це ж запитання відповіла: “Поінформуємо у свій час”.

При цьому, на брифінгу 13 серпня політик заявила, що партія уже має кандидатури на голову фракції та його заступників, але називати прізвища тоді відмовилася.

Представниця “ЄС” Ірина Фріз тоді ж у коментарі Укрінформу повідомила, що наступного тижня партія планує провести засідання фракції, на якому обиратиме її керівників. Однак у пресслужбі політсили цієї інформації поки що не підтверджують.

Партія “Голос” керівний склад своєї фракції у ВР планує визначити у період 19-25 серпня. “Це питання буде обговорюватися наступного тижня. З цього приводу відбудеться відповідне засідання. Тобто, “Голос” визначиться до початку урочистого засідання Ради, 29 серпня, щодо керівництва своєї фракції”, — уточнив керівник пресслужби Ярема Дух.

Щодо ВО “Батьківщина”, то Укрінформ намагається зв'язатися з представником цієї поліитсили.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня 2019 року.

3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, згідно з якими партія "Слуга народу" здобула 43,16% голосів (124 мандати), "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05% (37 мандатів), Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 8,18% (24 мандати), "Європейська солідарність" – 8,10% (23 мандати) та "Голос " – 5,82% (17 мандатів).

Перше урочисте засідання Верховної ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня.