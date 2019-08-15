День Незалежності: з компромісами, але без об’єднання

Напружену ситуацію довкола проведення двох “парадів” – народного і державного – організатори нарешті владнали. Однак осад залишився

14 серпня на засіданні Уряду затверджено План заходів із підготовки та відзначення 28-ї річниці Незалежності України. Відповідний проект розпорядження Кабінету Міністрів України розроблено Міністерством культури на виконання Указу Президента України. Невизначеність, яка виникла через відмову Офісом президента від проведення військового параду до Дня Незалежності нарешті вичерпано, докладніше про це – ТУТ.

Наразі сторони домовилися, що 24 серпня Хрещатиком пройдуть окремо дві урочисті ходи: офіційна, яку врешті було вирішено проводити, і так звана “народна”, анонсована активістами після відмови влади від проведення традиційного військового параду. Альтернативний Марш захисників України його організатори, як і очікувалося, не погодилися об’єднувати з державними заходами. І це мінус, адже українське суспільство таким чином не продемонструє єдності в надважливому для країни питанні сьогодення. З іншого боку, в результаті переговорів з ОПУ, організатори Маршу вирішили розпочати свою ходу не о 9-й ранку, як планувалося, а об 11-й, аби не створювати взаємних перешкод. І це плюс з точки зору громадського спокою та безпеки. Отже, консенсус досягнуто, та не полишає думка, що подібних розбіжностей взагалі не мало бути – у воюючій державі будь-які суспільні чвари і роз’єднання неприпустимі.

Маршам – бути...

За офіційно програмою, оголошеною ранок 24 серпня розпочнеться з ушанування пам'яті героїв, які віддали життя, захищаючи свободу та незалежність країни. Під час церемонії, яка стартує о 9:30 біля пам’ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, буде проголошено загальнонаціональну хвилину мовчання. На знак того, що Україна та українці пам’ятають своїх героїв, пролунають сто ударів дзвона, які підхоплять інші міста держави. Вони символізуватимуть сто ударів серця кожного з полеглих Героїв Небесної Сотні.

У пам’ятному заході разом з Президентом України Володимиром Зеленським та його родиною візьмуть участь рідні та близькі полеглих захисників незалежності України, ветерани АТО, діти. Вони покладуть квіти на місці загибелі Героїв Небесної Сотні та пов’яжуть синьо-жовті стрічки навколо. Під звук дзвонів на майдані Незалежності буде піднято Національний прапор. Військовий хор виконає Гімн України а капела.

У рамках святкування на головній площі країни також відбудеться музично-хореографічний флешмоб. Крім того, відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Воно розпочнеться близько 9:50.

Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього об 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участі ветеранів.

На сьогодні вже відомо, що після гучної прес-конференції оргкомітету Маршу Захисників України, де представники організаторів – Руху ветеранів України (РВУ) розповідаючи про підготовку до Маршу, звинуватили Офіс президента у “дизкомунікації”, відбулася зустріч в ОПУ.

Антон Колумбет

В результаті переговорів сторони дійшли згоди в найбільш проблемних питаннях. Зафіксовано, що Марш Захисників України відбудеться оголошеним маршрутом та згідно оприлюдненого раніше плану. Як пояснив член ради ветеранів АТО при міністерстві у справах ветеранів Антон Колумбет, організатори категорично відкинули можливість проведення спільного з ОПУ заходу та об’єднання офіційної Ходи Гідності та Маршу захисників Вітчизни. Мовляв, щоб їх не вважали маніпуляторами. “Якщо ми зробимо таким чином (доєднаються до офіційної ходи. – Авт.), буде здаватися, що ми зманіпулювали думкою тих, хто висловив бажання організовувати і брати участь у нашому Марші захисників, і що ми привели їх не туди, куди вони збиралися прийти. Усі бажаючі брати участь, як у державних, так і у народних святах мають робити це вільно”, – заявив Антон Колумбет під час прес-конференції.

Тож організатори розповсюдили підсумкову заяву, де зазначили, що:

1. З метою запобігання емоційним маніпуляціям, які продовжують ширитись мережею, Марш буде суттєво розноситись в часі з державними заходами.

2. Марш був, є і залишиться громадським заходом, який не афілійовано ні з чинною владою, ні з якоюсь конкретною політичною силою чи з конкретною політичною особою.

3. На виконання місії розведення державних заходів та Маршу Захисників України, час початку Маршу переноситься на 11:00. Збір на 10:00 біля Червоного корпусу КНУ ім. Шевченка, де учасників вітатимуть, шикуватимуть в колони та інше. Це робиться не тільки з метою запобігти маніпуляціям, а і з суто технічних причин – щоб учасники державних заходів мали змогу приєднатись до Маршу після їх завершення, а їх організатори – звільнити Хрещатик від обмежувальних конструкцій для проходження Маршу.

“Констатуємо, що завдяки конструктивному діалогу сторонам вдалось знайти певне взаєморозуміння в питаннях таймінгу, що є ключовим. Цілі, поставлені Оргкомітету в частині комунікації з чинною владою, виконані повністю. Організація Маршу продовжується! Слідкуйте за новинами, не піддавайтесь на провокації і вірте в Перемогу”, – йдеться у заяві Руху ветеранів України.

За даними РВУ на сьогодні підтвердили участь у Марші близько 10 тисяч громадян.

...а військовому параду – ні

Журналіст та громадський діяч Віталій Гайдукевич (ідеолог та розробник нових одностроїв та геральдики ЗСУ, саме напередодні цієї публікації виключений з числа членів Комісії державних нагород та геральдики. – Авт.) прокоментував результати домовленостей досить різко.

Віталій Гайдукевич

У розмові з кореспондентом Укрінформу, він заявив, що попри врегулювання ситуації “з двома парадами” вважає народну ідею зіпсованою. “Нагадаю, що все починалося зі скасування військового параду (а не Ходи нескорених, Гідності чи будь-якої іншої). Те що, відбудеться у День Незалежності за домовленістю з Банковою – це та сама громадська хода, на яку “у Зеленського”, власне ніколи і не зазіхали. А от параду не буде. Згадайте, коли пішла перша хвиля обурення “у нас забрали парад!”, то перші хештеги в соцмережах були саме про військовий парад. А це різні формати акцій. Відповідно, наша волонтерська група погодилася долучитися до організації з огляду на знання і досвід проведення таких парадів. Але на певному етапі виявилося, що організатори взагалі не ділили, що таке парад, а що таке хода. Ми намагалися пояснити їм різницю. Парад – це “смотр” війська, тобто під час якого мають іти “коробки” або представників родів збройних сил або шеренги, які презентують конкретні бойові частини ЗСУ, Нацгвардії, структур поліції рятувальників і т.д. У кожного з них є свої мотиваційні прапори з війни з передової, і вони цілком могли пройтися маршем під цими прапорами. Звісно, мав би бути той, хто парад веде за собою та той, хто його приймає (як відомо, очолити ходу пропонувалось Михайлу Забродському – Герою України, бойовому генералу, на рахунку якого участь у звільненні Слов’янська, бої за Мар’їнку й легендарний рейд у тилу противника влітку 2014 року – Авт.). Все це елементи військового параду. У військовому параді не беруть участь родичі загиблих з портретами. І взагалі це кепська ідея, оскільки змавпована з російського “Безсмертного полку”. Рідним загиблих не пояснили, що не так потрібно вшановувати загиблих українських героїв. Зараз виходить, що все буде змішано в купу. Ми попереджали про те, що Банкова або перекриє Хрещатик і не дасть провести акцію, або зробить так, щоб акцію було “хакнуто”, що наразі і сталося”.

За словами Віталія Гайдукевича, у погодженому варіанті, йдучи після офіційних заходів за участі першої особи, ветеранська акція тепер буде виглядати як “масовка”. На його думку, для збереження ідеї альтернативного параду та запобігання будь-яких провокацій варто було продумати альтернативний маршрут, але його організатори на це не погодилися.

На глибоке переконання пана Гайдукевича “Парад мав показати готовність України до спротиву. Саме для цього їх і проводять. Показати єдність влади, армії та народу. Єдність солдата і генерала. Анонсована хода лише вшановує загиблих, показує те що було, а заряду на майбутню боротьбу не дає. Нинішня влада не розуміє роль героїки і дуже далека від усвідомлення того, що виграти війну можна лише шляхом героїзації суспільства та формування в суспільстві бажання її виграти. Тобто війну не можна припинити, її можна лише програти, або виграти”, – переконаний Віталій Гайдукевич.

З окремим його тезами важко не погодитися. Про роль єдності влади, армії та народу, зокрема. Її, на жаль, поки що не спостерігається. І говорити про виграш у війні без такої єдності абсолютно не доводиться. Українське суспільство не може собі зараз собі дозволити чвари – ворог саме того і чекає!

Оксана Поліщук, Київ