Дві Ходи на День Незалежності… Як це?
24 серпня у День Незалежності Хрещатиком пройдуть одразу дві урочисті Ходи: офіційна, про яку заявлено на тижні, що минає й так звана “народна”, анонсована активістами після відмови влади від проведення традиційного військового Параду. Про це представники Руху ветеранів України 1 серпня остаточно домовились з Офісом президента. Проблему, начебто, й вичерпано. Але чому ж акції на День Незалежності замість об’єднати, напружив суспільство? Про це й не тільки ми розпитали в обох сторін.
“Новий формат” – що це?
А почалось усе, нагадаю, з рішення президента Зеленського про відмову цього року від параду на День Незалежності. Замість “помпезного й недешевого” параду він запропонував святкувати в “новому форматі”, щоправда, не уточнивши в якому саме? А зекономлені 300 млн. грн. (звідки взялася саме така сума поки що незрозуміло. Ред), які начебто мали піти на парад, президент запропонував віддати на премії для військовослужбовців. А це - трохи більше тисячі гривень на людину. Оскільки заява прозвучала у розпал парламентських перегонів, то її активно підхопили політичні опоненти. Погляди суспільства теж розділились. Від “парад на хліб не намажеш” до “парад - це наша гідність”. Громадські активісти, волонтери й ветерани тут же запропонували провести свій, “народний парад”. Створили оргкомітет і навіть запропонували очолити ходу Михайлу Забродському - Герою України, бойовому генералу, на рахунку якого - участь у звільненні Слов’янська, бої за Мар’їнку й легендарний рейд у тилу противника влітку 2014 року. Офіс президента, натомість, майже місяць “перетравлював” таку реакцію суспільства й запропонував, зрештою, замість параду - “Ходу гідності”.
Планується, що центральною вулицею Києва пройдуть «представники різних родів військ ЗСУ. До своїх підрозділів зможуть приєднатись і ветерани війни на Сході країни. Разом з військовими у заході також візьмуть участь медики, вчителі, спортсмени, дипломати, волонтери, Президент і керівництво держави. Після цього Володимир Зеленський звернеться до українського народу». Конкретніше поки що нічого не сказано, хоча журналісти й намагаються роздобути подробиці. Щоправда ясно: довго чекати не доведеться, адже часу на підготовку залишається зовсім мало, як для подібних масових акцій на державному рівні – усього три тиєні.
На Хрещатику, але не разом
То чи можна вважати проблему вичерпаною? Частково - так. Влада дослухалась до вимоги суспільства вшанувати воїнів, які стали для всіх нас щитом, часто - ціною власного життя. І це - явний “плюс”. Втім, не бракує й “мінусів”: виходить, що 24 серпня Хрещатиком пройдуть два майже ідентичні за метою і пафосом заходи - офіційна “Хода гідності” й неофіційний “Марш захисників України. І справа не лише в тому, що ворожа пропаганда отримає “чудову” картинку того, як не змогли порозумітись між собою українці, а ми - ще й високий ризик провокацій у День Незалежності, неприємно й справді те, що святкуватимуть ніби «дві України». Можливо, варто було б все ж таки об’єднати обидві ходи?
В оргкомітеті “Маршу захисників” кажуть, що офіційно до них з такими пропозиціями ніхто не звертався, та й час для цього - втрачений. Про це “Укрінформу” заявив учасник бойових дій на сході України, громадський діяч та один з членів оргкомітету Олександр Погребиський.
Намір влади таки провести “Ходу” 24 серпня він вважає запізнілою відповіддю на тиск громадськості. Тож про об’єднання обох маршів, на його думку, не може бути й мови. “Принципово це мають бути різні заходи. Влада сама виокремила нас і залишила за бортом від початку. Вони скасували парад, не запропонувавши обговорення з суспільством. Потім анонсували своє дійство, не звертаючись до спільноти, яка давно організувалася сама, роблячи вигляд, що нас не існує”, - каже активіст. Відтак, 24 серпня вони вийдуть на Хрещатик. “Це буде хода захисників, волонтерів і членів їхніх родин. Люди хочуть бачити своїх воїнів, і знати, що їх є кому захистити”, - переконаний Олександр Погребиський. Водночас він запевняє, що учасники ветеранського маршу жодним чином не заважатимуть офіційним заходам.
Дві ходи пройдуть Хрещатиком, але в різний час тож громадяни зможуть долучитись до обох заходів. Представники Руху ветеранів України погодили це з владою. 1 серпня сторони зустрічалися у заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка. Як розповів “Укрінформу” член руху Ветеранів України Антон Колумбет, і влада, й активісти хочуть уникнути конфліктів, тож домовились співпрацювати і що громадська ініціатива доповнить державні заходи. Тим більше, що вони обидва вкладаються в парадигму відзначення 28 річниці Незалежності України. Деталі святкування обговорять у понеділок, коли відбудеться наступна зустріч в Офісі глави держави.
Плюралізм чи розкол?
Порозумілись - це добре, втім, у “сухому” залишку все одн ця неприємна даність: ходи буде дві. Чи не сприятиме цей факт поляризації нашого й без того строкатого суспільства? З цим запитанням ми звернулись до директора Школи політичної аналітики НаУКМА Максима Яковлєва.
Він воліє дивитись на ситуацію оптимістично. мовляв, неправильно було б взагалі цього дня не вшанувати захисників. А дві ходи - це, швидше, плюралізм думок, а не розкол. До того ж, абсолютна монолітність буває лише в авторитарному суспільстві. Ми ж отримали два заходи - офіційний та альтернативний, ініційований громадою. Щиро сподіваюсь, що так воно й буде, хоча мій «особистий песиміст всередині» сіє сумніви, й ось чому. Організатори обох маршів наголосили на їхній аполітичності, без партійних прапорів і гасел. Втім, чи буває у нас щось без політики? Чи втримаються “лідери думок”, аби не пропіарити себе й лінію партії? Скажімо, вже згаданий нами генерал-лейтенант Михайло Забродський, крім того, що легендарний військовий, ще й № 4 у виборчому списку “Європейської солідарності” Петра Порошенка, а це вже політика. Тож без гучних заяв, і то з обох сторін, 24 серпня явно не обійдеться.
Інтрига ж наразі в іншому - президент Володимир Зеленський пообіцяв святкування “в новому форматі”. Зокрема, грандіозний концерт, організацією якого займається один із найвідоміших українських режисерів. Це точно не театральний режисер і продюсер Сергій Проскурня - постановник більшості державних урочистостей останніх років. В коментарі “Укрінформу” він запевнив, що до нього з пропозицією організувати свято до 28 річниці Незалежності України не звертались, тож на нас і справді чекає небачене дійство в “новому форматі” та з новими обличчями. Ще більше нового отримаємо зі стартом наступного політичного сезону. Сподіваюсь, і підхід до святкування вже 29-тої річниці незалежності України зміниться, і що парад більше не буде розмінною монетою у політичній грі.
Тетяна Позднякова, Київ