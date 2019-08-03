Дві Ходи на День Незалежності… Як це?

Чи варто вважати уже вичерпаною невизначеність, яка виникла через відмову від військового Параду до Дня Незалежності?

24 серпня у День Незалежності Хрещатиком пройдуть одразу дві урочисті Ходи: офіційна, про яку заявлено на тижні, що минає й так звана “народна”, анонсована активістами після відмови влади від проведення традиційного військового Параду. Про це представники Руху ветеранів України 1 серпня остаточно домовились з Офісом президента. Проблему, начебто, й вичерпано. Але чому ж акції на День Незалежності замість об’єднати, напружив суспільство? Про це й не тільки ми розпитали в обох сторін.

“Новий формат” – що це?

А почалось усе, нагадаю, з рішення президента Зеленського про відмову цього року від параду на День Незалежності. Замість “помпезного й недешевого” параду він запропонував святкувати в “новому форматі”, щоправда, не уточнивши в якому саме? А зекономлені 300 млн. грн. (звідки взялася саме така сума поки що незрозуміло. Ред), які начебто мали піти на парад, президент запропонував віддати на премії для військовослужбовців. А це - трохи більше тисячі гривень на людину. Оскільки заява прозвучала у розпал парламентських перегонів, то її активно підхопили політичні опоненти. Погляди суспільства теж розділились. Від “парад на хліб не намажеш” до “парад - це наша гідність”. Громадські активісти, волонтери й ветерани тут же запропонували провести свій, “народний парад”. Створили оргкомітет і навіть запропонували очолити ходу Михайлу Забродському - Герою України, бойовому генералу, на рахунку якого - участь у звільненні Слов’янська, бої за Мар’їнку й легендарний рейд у тилу противника влітку 2014 року. Офіс президента, натомість, майже місяць “перетравлював” таку реакцію суспільства й запропонував, зрештою, замість параду - “Ходу гідності”.

Планується, що центральною вулицею Києва пройдуть «представники різних родів військ ЗСУ. До своїх підрозділів зможуть приєднатись і ветерани війни на Сході країни. Разом з військовими у заході також візьмуть участь медики, вчителі, спортсмени, дипломати, волонтери, Президент і керівництво держави. Після цього Володимир Зеленський звернеться до українського народу». Конкретніше поки що нічого не сказано, хоча журналісти й намагаються роздобути подробиці. Щоправда ясно: довго чекати не доведеться, адже часу на підготовку залишається зовсім мало, як для подібних масових акцій на державному рівні – усього три тиєні.

На Хрещатику, але не разом

То чи можна вважати проблему вичерпаною? Частково - так. Влада дослухалась до вимоги суспільства вшанувати воїнів, які стали для всіх нас щитом, часто - ціною власного життя. І це - явний “плюс”. Втім, не бракує й “мінусів”: виходить, що 24 серпня Хрещатиком пройдуть два майже ідентичні за метою і пафосом заходи - офіційна “Хода гідності” й неофіційний “Марш захисників України. І справа не лише в тому, що ворожа пропаганда отримає “чудову” картинку того, як не змогли порозумітись між собою українці, а ми - ще й високий ризик провокацій у День Незалежності, неприємно й справді те, що святкуватимуть ніби «дві України». Можливо, варто було б все ж таки об’єднати обидві ходи?

В оргкомітеті “Маршу захисників” кажуть, що офіційно до них з такими пропозиціями ніхто не звертався, та й час для цього - втрачений. Про це “Укрінформу” заявив учасник бойових дій на сході України, громадський діяч та один з членів оргкомітету Олександр Погребиський.

Олександр Погребиський

Намір влади таки провести “Ходу” 24 серпня він вважає запізнілою відповіддю на тиск громадськості. Тож про об’єднання обох маршів, на його думку, не може бути й мови. “Принципово це мають бути різні заходи. Влада сама виокремила нас і залишила за бортом від початку. Вони скасували парад, не запропонувавши обговорення з суспільством. Потім анонсували своє дійство, не звертаючись до спільноти, яка давно організувалася сама, роблячи вигляд, що нас не існує”, - каже активіст. Відтак, 24 серпня вони вийдуть на Хрещатик. “Це буде хода захисників, волонтерів і членів їхніх родин. Люди хочуть бачити своїх воїнів, і знати, що їх є кому захистити”, - переконаний Олександр Погребиський. Водночас він запевняє, що учасники ветеранського маршу жодним чином не заважатимуть офіційним заходам.

Антон Колумбет

Дві ходи пройдуть Хрещатиком, але в різний час тож громадяни зможуть долучитись до обох заходів. Представники Руху ветеранів України погодили це з владою. 1 серпня сторони зустрічалися у заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка. Як розповів “Укрінформу” член руху Ветеранів України Антон Колумбет, і влада, й активісти хочуть уникнути конфліктів, тож домовились співпрацювати і що громадська ініціатива доповнить державні заходи. Тим більше, що вони обидва вкладаються в парадигму відзначення 28 річниці Незалежності України. Деталі святкування обговорять у понеділок, коли відбудеться наступна зустріч в Офісі глави держави.

Плюралізм чи розкол?

Порозумілись - це добре, втім, у “сухому” залишку все одн ця неприємна даність: ходи буде дві. Чи не сприятиме цей факт поляризації нашого й без того строкатого суспільства? З цим запитанням ми звернулись до директора Школи політичної аналітики НаУКМА Максима Яковлєва.

Максим Яковлєв

Він воліє дивитись на ситуацію оптимістично. мовляв, неправильно було б взагалі цього дня не вшанувати захисників. А дві ходи - це, швидше, плюралізм думок, а не розкол. До того ж, абсолютна монолітність буває лише в авторитарному суспільстві. Ми ж отримали два заходи - офіційний та альтернативний, ініційований громадою. Щиро сподіваюсь, що так воно й буде, хоча мій «особистий песиміст всередині» сіє сумніви, й ось чому. Організатори обох маршів наголосили на їхній аполітичності, без партійних прапорів і гасел. Втім, чи буває у нас щось без політики? Чи втримаються “лідери думок”, аби не пропіарити себе й лінію партії? Скажімо, вже згаданий нами генерал-лейтенант Михайло Забродський, крім того, що легендарний військовий, ще й № 4 у виборчому списку “Європейської солідарності” Петра Порошенка, а це вже політика. Тож без гучних заяв, і то з обох сторін, 24 серпня явно не обійдеться.

Інтрига ж наразі в іншому - президент Володимир Зеленський пообіцяв святкування “в новому форматі”. Зокрема, грандіозний концерт, організацією якого займається один із найвідоміших українських режисерів. Це точно не театральний режисер і продюсер Сергій Проскурня - постановник більшості державних урочистостей останніх років. В коментарі “Укрінформу” він запевнив, що до нього з пропозицією організувати свято до 28 річниці Незалежності України не звертались, тож на нас і справді чекає небачене дійство в “новому форматі” та з новими обличчями. Ще більше нового отримаємо зі стартом наступного політичного сезону. Сподіваюсь, і підхід до святкування вже 29-тої річниці незалежності України зміниться, і що парад більше не буде розмінною монетою у політичній грі.

Тетяна Позднякова, Київ