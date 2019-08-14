«ЄС» запропонувала кандидатури керівників чотирьох комітетів ВР

«ЄС» запропонувала кандидатури керівників чотирьох комітетів ВР

Укрінформ
Партія «Європейська Солідарність» наголошує, що партія більшості «Слуга народу» має неухильно дотримуватись вимоги Закону «Про Регламент Верховної Ради України» та гарантувати пропорційний розподіл квот керівних посад у комітетах парламенту.

Про це йдеться у заяві політсили, оприлюдненій на сайті «ЄС».

«Зважаючи на те, що на сьогоднішній день партія «Слуга народу» не надсилала до інших політичних сил пропозицій щодо коаліції у парламенті, можна зробити висновок, що вона планує створити однопартійну більшість у Верховній Раді дев’ятого скликання. Це є перший випадок в історії Україна, коли одна партія може взяти на себе повну відповідальність за формування парламентської більшості, і саме тому заради забезпечення ефективної роботи парламенту важливо чітко дотримуватися його регламенту та принципів професіоналізму», - заявляє «Європейська Солідарність».

Зокрема у партії запропонували, щоб її представники очолили чотири комітети: з питань національної безпеки і оборони – Михайло Забродський; з питань європейської інтеграції – Іванна Климпуш-Цинцадзе; з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України – Олег Синютка; у справах ветеранів та осіб з інвалідністю – Яна Зінкевич.

Як повідомлялося, 9 серпня на першому засіданні підготовчої депутатської групи Верховної Ради представники партії "Слуга народу" запропонували зменшити кількість комітетів у парламенті ІХ скликання з 27-ми до 22-ох.

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Зокрема, у ВР можуть були ліквідовані шляхом об'єднання з іншими комітети з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; з питань промислової політики та підприємництва; з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму та комітет у справах ветеранів і осіб з інвалідністю.

Водночас партія “Європейська солідарність” виступає проти ліквідації Комітету ВР у справах ветеранів і осіб з інвалідністю, оскільки це може призвести до ліквідації Міністерства у справах ветеранів.

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