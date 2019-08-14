ДБР назвало умову допиту Порошенка на поліграфі

Слідчі Державного бюро розслідувань можуть допитати експрезидента Петра Порошенка із застосуванням поліграфа лише за його згодою.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу речник відомства Анжеліка Іванова.

“Печерський суд надав дозвіл на допит колишнього президента Петра Порошенка із застосуванням поліграфа. Такий допит може відбутися за згодою особи, яка допитується”, - сказала вона.

За словами Іванової, наразі невідомо, чи відбудеться взагалі допит експрезидента із застосуванням поліграфа. Також невідомо, коли він може бути.

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Як повідомляв Укрінформ, п'ятий президент України Петро Порошенко висловив недовіру керівництву Держбюро розслідувань і заявив про готовність пройти допит із застосуванням поліграфа наживо в ефірі телеканалу "Прямий".

Водночас директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не виключив, що наступний допит п'ятого президента Петра Порошенка може бути проведений із застосуванням поліграфа.

У понеділок Петра Порошенка допитали у справі стосовно можливого ухилення від сплати податків під час купівлі ТОВ "Телеканал "Прямий".