ДБР назвало умову допиту Порошенка на поліграфі
Про це повідомила у коментарі Укрінформу речник відомства Анжеліка Іванова.
“Печерський суд надав дозвіл на допит колишнього президента Петра Порошенка із застосуванням поліграфа. Такий допит може відбутися за згодою особи, яка допитується”, - сказала вона.
За словами Іванової, наразі невідомо, чи відбудеться взагалі допит експрезидента із застосуванням поліграфа. Також невідомо, коли він може бути.
Як повідомляв Укрінформ, п'ятий президент України Петро Порошенко висловив недовіру керівництву Держбюро розслідувань і заявив про готовність пройти допит із застосуванням поліграфа наживо в ефірі телеканалу "Прямий".
Водночас директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не виключив, що наступний допит п'ятого президента Петра Порошенка може бути проведений із застосуванням поліграфа.
У понеділок Петра Порошенка допитали у справі стосовно можливого ухилення від сплати податків під час купівлі ТОВ "Телеканал "Прямий".