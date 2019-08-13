Суд дозволив допитати Порошенка на поліграфі

Суд дав дозвіл на допит у Держбюро розслідувань п’ятого президента Петра Порошенка із застосуванням поліграфа.

Про це у коментарі "Українській правді" повідомила прес-служба ДБР.

"Була ухвала суду. Є санкція на проходження Петром Порошенком поліграфа, але тут важливо, що проходження поліграфа може бути лише за його згоди" - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв Укрінформ, п'ятий президент України Петро Порошенко висловив недовіру керівництву Держбюро розслідувань і заявив про готовність пройти допит із застосуванням поліграфа наживо в ефірі телеканалу "Прямий".

Водночас директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не виключив, що наступний допит п'ятого президента Петра Порошенка може бути проведений із застосуванням поліграфа.

У понеділок Петра Порошенка допитали у справі стосовно можливого ухилення від сплати податків під час купівлі ТОВ "Телеканал "Прямий".