Байден заявив, що зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики

Колишній віцепрезидент США і один із головних кандидатів на пост глави Білого дому Джо Байден заявив, що в разі обрання зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на опитування, проведене Радою з міжнародних відносин США (CFR) серед кандидатів від Демократичної партії стосовно їх позиції з основних питань міжнародної політики.

“Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики. У військовій сфері я надав би безпекову допомогу від США, включаючи зброю, щоб посилити здатність України захищатись. Я також би розширив успішне навчання Збройних сил України, розпочате адміністрацією Обами-Байдена”, - сказав Байден.

Він додав, що в економічній сфері працював би над збільшенням західних прямих інвестицій і підтримував би енергетичну незалежність України від Росії, особливо якщо "Північний потік-2" буде побудовано цього року, що значно зашкодить доступу України до російського газу.

Водночас, Байден вважає, що допомогу Україні США мають надавати лише за умови антикорупційних реформ, включаючи призначення незалежних антикорупційних прокурорів та судів.

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Колишній віцепрезидент США також підтримав би набагато потужнішу роль США поряд з Францією та Німеччиною в переговорах з Росією.

“Щоб дипломатія працювала, нам потрібний більший важіль стосовно Москви, і це означає більш тісну співпрацю з європейськими партнерами та союзниками, щоб Росія платила більшу ціну за війну, що триває в Україні. Наша стратегічна мета – підтримати еволюцію демократичної, єдиної, суверенної України і змусити Кремль платити ціну за постійні атаки на міжнародний порядок", - заявив Байден.