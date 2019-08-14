Рабинович каже, що Медведчука не будуть висувати на посаду віцеспікера

Партія «Опозиційна платформа - за життя» не висуватиме кандидатуру Віктора Медведчука на посаду заступника Голови Верховної Ради.

Про це журналістам перед початком засідання підготовчої депутатської групи заявив співголова партії Вадим Рабинович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Медведчук не буде висувати свою кандидатуру, і наша партія не буде його висувати з тієї простої причини, що він вже був і віцеспікером, і першим віцеспікером. Сьогодні він зосереджений на партійній роботі - він це вміє, знає, а тому на цьому зосереджений», - сказав Рабинович.

Водночас, на запитання журналістів, чию кандидатуру партія висуватиме на цю посаду, Рабинович сказав, що «як тільки ми отримаємо цю посаду, ми з партією обговоримо це питання».

Читайте також: Данилюк назвав обрання Медведчука в Раду загрозою нацбезпеці

«Ми прийшли в парламент не за посадами, а за можливістю впливу і контролю опозиції над владою», - додав він.

Як повідомлялося, раніше секретар Ради національної безпеки України Олександр Данилюк в інтерв'ю ВВС Україна заявив, що обрання голови політсили "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука до Верховної Ради є загрозою нацбезпеці, оскільки політик має чітку прокремлівську позицію.